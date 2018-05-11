Блейк Уилер: "Было здорово увидеть, что "Виннипег" сыграл в свою игру"

Нападающий и капитан "Виннипега" Блейк Уилер после победы в седьмом матче полуфинала Западной конференции над "Нэшвиллом" (5:1, счет в серии 4-3) отметил, что его команда показала свою игру.

– Было здорово увидеть, что наша команда сыграла в свою игру, – цитирует официальный сайт НХЛ Уилера. – Такова была наша цель на этот матч, выиграем мы или проиграем, прежде всего мы хотели сыграть в свою игру. Весь год это приносило нам успех. Держаться просто, провести хороший первый период и играть так, как привыкли, на протяжении всего матча. Вот и все.

В финале конференции "Виннипег" сыграет с "Вегасом". Первый матч пройдет 13 мая на площадке "Джетс".