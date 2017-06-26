Биссоннетт завершит карьеру и будет работать аналитиком на радио

Нападающий Пол Биссоннетт принял решение завершить карьеру игрока, сообщает AZ Sport. Бывший хоккеист будет работать аналитиком на Arizona Coyotes Radio Network.

В НХЛ 32-летний форвард выступал за такие клубы, как "Питтсбург" и "Аризона", всего в лиге на его счету 202 матча и 22 (7+15) очка. В АХЛ он провел 270 матчей и отметил 43 (16+27) очками.

Отметим, что Биссоннетт является одним из самых популярных игроков в лиге благодаря своему поведению и шуткам. У игрока больше миллиона подписчиков в Твиттере.