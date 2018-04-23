20:45 | Хоккей — НХЛ

Билл Питерс после "Каролины" возглавил "Калгари"


Билл Питерс назначен новым главным тренером "Калгари", сообщает официальный сайт клуба. В этой должности он сменил Глена Гулуцана, который работал с командой с 2016 по 2018 год. 

53-летний Питерс в качестве главного тренера провел в НХЛ четыре последних сезона во главе "Каролины" и ни разу не смог выйти с ней в плей-офф. Ранее он также входил в тренерский штаб "Детройта".

Специалист на пресс-конференции отказался называть своих будущих ассистентов. 

- Нам нужно быть терпеливыми. Я возьму двух опытных людей, которые будут учителями для игроков, - сказал Питерс. 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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