Билл Питерс после "Каролины" возглавил "Калгари"

Билл Питерс назначен новым главным тренером "Калгари", сообщает официальный сайт клуба. В этой должности он сменил Глена Гулуцана, который работал с командой с 2016 по 2018 год.

53-летний Питерс в качестве главного тренера провел в НХЛ четыре последних сезона во главе "Каролины" и ни разу не смог выйти с ней в плей-офф. Ранее он также входил в тренерский штаб "Детройта".

Специалист на пресс-конференции отказался называть своих будущих ассистентов.

- Нам нужно быть терпеливыми. Я возьму двух опытных людей, которые будут учителями для игроков, - сказал Питерс.