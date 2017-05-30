Билл Дэйли: "Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принять только Беттмэн"

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что вопрос с возможным возвращением защитника СКА Вячеслава Войнова в лигу будет решаться на уровне Гэри Беттмэна. По его словам, на данный момент для этого нет никаких оснований.

- Если эта тема когда-либо возникнте, то это потребует рассмотрения комиссара, - приводит NBC слова Дэйли. - В конечном счете, это будет не мое решение, а Беттмэна. Я не хочу размышлять по этому поводу. Время от времени я слышу разговоры о том, что он заинтересован в возвращении в НХЛ, но пока это не продвинулось ни на шаг. Давайте подождем и посмотрим, произойдет ли это.

Напомним, Войнов в октябре 2014 года был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии. Игрок "Кингз", который вместе с командой завоевал два Кубка Стэнли, был приговорен к заключению на три месяца. После выхода на свободу он покинул США и вернулся в Москву.