23:05 8 февраля | ХОККЕЙ — НХЛ

Билл Дэйли: "Овечкин на Олимпиаде? Давайте дождемся определенных решений"

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Недавно владелец "Вашингтона" Тед Леонсис заявил, что готов отпустить игроков клуба, в том числе Александра Овечкина, на Олимпиаду в Пхенчхане, даже если НХЛ откажется от участия в Играх в Корее. Вице-президент НХЛ Билл Дэйли отказался комментировать возможные действия лиги в подобной ситуации.

– Я всегда стараюсь избегать ответов на чисто гипотетические вопросы, – сказал Дэйли. – А на данный момент подобный сценарий остается чисто гипотетическим. Давайте дождемся принятия определенных решений. Вот тогда, в конкретных обстоятельствах, уже можно будет обсудить, какие шаги предпримет лига по отношению к поставленному вами вопросу, если он еще будет актуален. (Игорь ЕРОНКО)

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