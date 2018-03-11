Билл Дэйли: "Олимпиада? Шансы на участие НХЛ есть"

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли оценил перспективы сотрудничества лиги с Китаем и отметил, что на решение вопроса по участию в Олимпиаде еще есть несколько лет. Напомним, что Игры-2022 пройдут в Пекине.

- У каждой команды есть свой график предсезонных матчей, - цитирует Дэйли официальный сайт лиги. - Хотим, чтобы поездка в Китай вписалась в него, и работаем над этим. Вероятно, что совсем скоро я назову команды, которые туда поедут.

Олимпиада? Шансы на наше участие есть. На принятие решения есть еще несколько лет. Полагаю, что этот вопрос не является принципиальным, если говорить о наших планах по развитию хоккея в Китае.

Здесь есть определенная синергетика. Владельцы клубов в свое время примут это во внимание. Думаю, что это не критично.