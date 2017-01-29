Билл Дэйли: "НХЛ не видит выгоды в участии игроков в Олимпийских играх-2018"

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига не видит выгоды в участии игроков в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. На последнем совете владельцы клубов НХЛ выступили против приостановки сезона на период проведения Игр, мотивируя это высокой травматичностью хоккеистов во время олимпийского турнира.

– Если статус-кво сохранится, не думаю, что мы поедем на Олимпийские игры, – приводит пресс-служба НХЛ слова Дэйли. – Информация все еще отсутствует. Честно говоря, с игровой точки зрения мы не видим для лиги выгоды в участии хоккеистов в Олимпийских играх.