Билл Дэйли: "НХЛ интересно появление команды в Канзас-Сити"

Вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лиге будет интересно, если в перспективе в Канзас-Сити появится новая команда. Он отметил, что для создания клуба должны быть выполнены несколько факторов.

- Этот город никогда не пропадал с наших радаров, когда возникали разговоры о возможном расширении НХЛ, - цитирует ESPN Дэйли. - Однако до того, как там появится команда, должны произойти несколько событий. Мы беседовали с потенциально заинтересованными инвесторами.

Оценивая возможные города для клубов НХЛ, мы выделяем три фактора. Первый - наличие подходящей арены или строительство стадиона. Второй - демографические данные рынка, и позволяют ли они поддерживать франшизу лиги. Третий – есть ли квалифицированный и заинтересованный собственник, чтобы владеть и управлять клубом. Так, в Канзасе есть стадион "Спринт-центр", вмещающий 17,5 тысячи зрителей. Первый пункт не вызывает опасений. По двум другим пунктам вопросы остаются открытыми.

Напомним, в сезоне-2017/18 будет участовать 31 команда. Новым участником лиги станет "Вегас", который запустил процедуру вхождения в НХЛ в 2015 году. Одновременно с этим заявку собиралась подать инициативная группа из Канзас-Сити, но их заявка так и не была направлена в лигу.