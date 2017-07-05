Билл Армстронг: "Костин - рабочая лошадка"

Директор "Сент-Луиса" по скаутингу среди любителей Билл Армстронг отметил, что экс-игрок московского "Динамо" Клим Костин обладает хорошим потенциалом. По его словам, нападающем предстоит проделать большой путь, чтобы закрепиться в НХЛ.

- Он является рабочей лошадкой, - приводит русскоязычный сайт НХЛ слова Армстронга. - Это хоккейный паренек, завсегдатай катка. Нам понравилось, что он играет в североамериканском стиле. Он обладает большими габаритами и играет очень жестко, так что мы, можно сказать, крайне заинтригованы. При этом он еще обладает и отличной техникой.

Конечно, ему еще надо кое над чем поработать: научиться выкладываться в каждом матче и обрести стабильность. Ему предстоит проделать большой путь, особенно учитывая то, что травма все еще мешает ему тренироваться полноценно. Но основываясь на том, что мы увидели в лагере новичков, можно сказать, что он обладает очень хорошим потенциалом.

Напомним, 18-летний Костин был выбран "Сент-Луисом" на драфте НХЛ под 31-м номером. В скором времени он должен подписать контракт новичка с "Блюз".