Бикелл, у которого обнаружен рассеянный склероз, в конце февраля планирует вернуться на лед

Нападающий "Каролины" Брайан Бикелл намерен сыграть во время серии домашних матчей, которая начнется 17 февраля. 30-летний канадец не играл с 30 октября, так как хоккеисту поставили диагноз рассеянный склероз. Это произошло после того, как он стал жаловаться на онемение в правой руке и ноге, а также на головокружение.

- Я чувствую себя хорошо, - цитирует пресс-служба лиги Бикелла. - Понятно, что прямо сейчас не все идеально. Но мне это поможет в перспективе. Полагаю, что я приближаюсь к тому, чтобы вернуться в состав. Думаю, что я воспользуюсь недельным перерывом, а потом мне нужен один день, может два.