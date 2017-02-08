08:29 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бикелл, у которого обнаружен рассеянный склероз, в конце февраля планирует вернуться на лед

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Нападающий "Каролины" Брайан Бикелл намерен сыграть во время серии домашних матчей, которая начнется 17 февраля. 30-летний канадец не играл с 30 октября, так как хоккеисту поставили диагноз рассеянный склероз. Это произошло после того, как он стал жаловаться на онемение в правой руке и ноге, а также на головокружение.

- Я чувствую себя хорошо, - цитирует пресс-служба лиги Бикелла. - Понятно, что прямо сейчас не все идеально. Но мне это поможет в перспективе. Полагаю, что я приближаюсь к тому, чтобы вернуться в состав. Думаю, что я воспользуюсь недельным перерывом, а потом мне нужен один день, может два.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/bryan-bickell-aims-to-return-to-hurricanes-this-month/c-286546068

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