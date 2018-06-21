Безумие продолжается: Овечкин и Бэкстрем привезли Кубок Стэнли в Лас-Вегас. Видео

Нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем приехали на церемонию вручения индивидуальных наград НХЛ. Мероприятие проходит в Лас-Вегасе.
С игроки "Кэпиталз" взяли Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне "Вашингтон" в финале обыграл "Вегас" - 4-1.
Овечкин на церемонии получит приз "Морис Ришар Трофи" как лучший снайпер "регулярки". Россиянин забросил 49 шайб.
We found fountains! #NHLAwards #ALLCAPS pic.twitter.com/ZBulDlNPju– Washington Capitals (@Capitals) 21 июня 2018 г.
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