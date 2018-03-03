Бэттмен предложил проводить хоккейный турнир на летней Олимпиаде

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен считает целесообразным проведение хоккейного турнира на летней Олимпиаде вместо зимней. Напомним, что Игры в Пхенчхане прошли без участия игроков НХЛ, впервые за 20 лет. Лига не договорилась с и ИИХФ и оргкомитетом и не стала делать паузу в сезоне.
- Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году, на летних Играх, - цитирует Sportsnet Бэттмена. - Нужно будет поговорить с хоккеистами, но думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать.
Давным-давно я беседовал с тогдашним главой МОК Хуаном Антонио Самаранчем и спросил: "А как насчет летней Олимпиады?". Но тогда это ни к чему не привело. Когда я говорил об этом, это вызывало лишь насмешки.
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alex-loko
Марио66, ......на данный момент видны одни лишь плюсы...... Это какие плюсы?
08:47
Марио66
Вот будет ржака, если вслед за игроками НХЛ Бэттмен прогнёт и МОК. ЗЫ. А вообще по сути-то какая разница? Зимние ОИ были введены для возможности добавить в олимпийскую программу тех видов спорта, которые по погодным условиям невозможно проводить в летнее время года. Хоккейные турниры, если кто не заметил, не проводят на замерзших водоёмах под открытым небом, а в специально оборудованных ледовых дворцах. В 90% стран-претендентах на проведение игр таковые имеются в достаточном количестве. Ну а где нет, есть отличная возможность начать их строить, популяризуя тем самым данный вид спорта. Про целесообразность этого говорить не стоит. Тут много нюансов. Но с точки зрения нас, фанатов данного вида спорта, на данный момент видны одни лишь плюсы. По крайней мере пока НХЛ правит балом.
08:03
Монте-Кристо (Мститель) .
Не только у Мутко проблемы с мозгами. Но и у Бэттмена тоже.
01:02
ЛокоМотив
ого го,бразильцы тогда точно станут великими чемпионами,а Бразилия великой хоккейной державой,правда,это скоко ж дворцов надо построить,впрочем это пустяки,мужно и на песку кобакабаны в коньках 1500 м пробежать и пятерной тулуп крутануть
22:25 3 марта
max1991cska1
хоккей с шайбой летом а с мячом зимой
22:18 3 марта
Артур Дент
Определенная логика в этом есть. Играют на закрытых катках, игроки свободны, кто хочет - играет, корпорации довольны. Да и интерес поднимут к летним видам спорта. Там ведь кроме легкой атлетики и смотреть-то нечего. (Любители фехтования не обижайтесь)
22:11 3 марта
echo2011
Ну да,тогда на зимней Олимпиаде,к радости Илюмжинова,освободится время и место для шахмат.Правда,для футбола и хоккея "в одном флаконе" зрителей не хватит,и многие матчи пойдут при пустых трибунах.
22:10 3 марта
Тропическая гемангиома Мовсисяна
я за хоккей летом, если зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Калгари))) вот будет умора)))
21:11 3 марта
redgy
тогда летние ОИ будут бомбой! нхл, нба, воллейбол, гандбол!
21:02 3 марта
Haiaxi
Ага, а футбол - на зимней.
20:51 3 марта