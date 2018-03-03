Бэттмен предложил проводить хоккейный турнир на летней Олимпиаде

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен считает целесообразным проведение хоккейного турнира на летней Олимпиаде вместо зимней. Напомним, что Игры в Пхенчхане прошли без участия игроков НХЛ, впервые за 20 лет. Лига не договорилась с и ИИХФ и оргкомитетом и не стала делать паузу в сезоне.

- Хоккей дебютировал на Олимпиаде в 1920 году, на летних Играх, - цитирует Sportsnet Бэттмена. - Нужно будет поговорить с хоккеистами, но думаю, они скажут, что хотят играть. Я готов их поддержать.

Давным-давно я беседовал с тогдашним главой МОК Хуаном Антонио Самаранчем и спросил: "А как насчет летней Олимпиады?". Но тогда это ни к чему не привело. Когда я говорил об этом, это вызывало лишь насмешки.