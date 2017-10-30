Бэтмен и Женщина-кошка. Как Овечкин и Шубская наряжались на Хэллоуин

Официальный Инстаграм НХЛ опубликовал "Зал славы" костюмов игроков лиги на празднование Хэллоуина. В число примечательных нарядов попали образы капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина и его жены Анастасии Шубской. В 2015 году форвард нарядился на празднование Хэллоуина в костюм героя DC Comics Бэтмена. Шубская, которая тогда еще не была супругой хоккеиста, выбрала наряд врага и возлюбленной супергероя - Женщины-кошки. Судя по деталям наряда, за основу был взят образ героини Энн Хэтуэй из фильма Кристофера Нолана "Темный рыцарь: Возрождение легенды". Пара поженилась 8 июля 2016 года.

В 2016 году Овечкин отметил Хэллоуин в образе заключенного, а его супруга - полицейского.