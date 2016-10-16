Бержерон восстановился после травмы и может сыграть с "Виннипегом"

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, ранее получивший травму нижней части тела, сможет вернуться на лед уже в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега", информирует пресс-служба НХЛ.

Бержерон получил повреждение во время тренировки во вторник. Клуб не стал сообщать ничего о характере травмы или о том, как хоккеист ее получил. Тренер Клод Жюльен отметил, что речь не идет о серьезном повреждении. Бержерон может присоединиться к "Бостону" по ходу выездной серии. В воскресенье "Брюинз" сыграют с "Торонто", а во вторник – с "Виннипегом".