Бержерон получил травму и пропустит старт сезона

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон получил травму нижней части тела и не сыграет в первом матче сезона против "Коламбуса", сообщает официальный сайт лиги. Об этом объявил генеральный менеджер клуба Дон Суини.

Бержерон получил повреждение во время тренировки во вторник. Клуб не стал сообщать ничего о характере травмы или о том, как хоккеист ее получил. Тренер Клод Жюльен отметил, что речь не идет о серьезном повреждении. Бержерон может присоединится к "Бостону" по ходу выездной серии. В воскресенье "Брюинз" сыграют с "Торонто", а во вторник – с "Виннипегом".