Бержерон, Маккиннон и Нэш - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой стал нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, оформивший хет-трик в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2).

Второй звездой дня был признан форвард "Колорадо" Натан Маккиннон, в активе которого три (2+1) очка в игре с "Сан-Хосе" (5:3).

Тройку лучших игроков дня замкнул нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Рик Нэш, который также набрал три (2+1) очка в матче против "Баффало" (4:3).