Бержерон, Лундквист и Карлссон - звезды дня в НХЛ

Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, информирует официальный сайт лиги. Он в матче регулярного чемпионата с "Каролиной" (7:1) набрал 5 (4+1) очков.
Второй звездой стал вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 38 из 39 бросков в игре с "Аризоной" (2:1 Б).
Тройку лучших замкунл защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, который в матче с "Тампа-Бэй" (6:3) сделал три результативные передачи и заработал показатель полезности "+5".
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Аризона Койотс
- Бостон Брюинз
- Каролина Харрикейнз
- Оттава Сенаторз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Хенрик Лундквист
- Патрис Бержерон
- Эрик Карлссон
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13:02