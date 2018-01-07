Бержерон, Лундквист и Карлссон - звезды дня в НХЛ

Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий "Бостона" Патрис Бержерон, информирует официальный сайт лиги. Он в матче регулярного чемпионата с "Каролиной" (7:1) набрал 5 (4+1) очков.

Второй звездой стал вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 38 из 39 бросков в игре с "Аризоной" (2:1 Б).

Тройку лучших замкунл защитник "Оттавы" Эрик Карлссон, который в матче с "Тампа-Бэй" (6:3) сделал три результативные передачи и заработал показатель полезности "+5".