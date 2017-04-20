Бержерон, Кеслер и Койву поборются за "Франк Селке Трофи"

Нападающие Патрис Бержерон ("Бостон"), Райан Кеслер ("Анахайм") и Микко Койву ("Миннесота") стали претендентами на "Франк Селке Трофи" – приз лучшему форварду оборонительного плана, информирует официальный сайт лиги.

Для Бержерона эта награда может стать четвертой в карьере. Ранее он выигрывал в 2012, 2014 и 2015 годах. Ранее четыре раза "Селке Трофи" выигрывал только член Зала хоккейной славы канадец Боб Гейни.

Кеслер становился обладателем этого трофея в 2011 году. Койву впервые поборется за награду.

Обладатели "Селке Трофи", а также других индивидуальных наград НХЛ станут известны в ночь на 22 июня на торжественной церемонии в Лас-Вегасе.