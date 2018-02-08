Бержерон, Андерсен и Копитар - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня стал форвард "Бостона" Патрис Бержерон, оформивший дубль в победном матче против "Рейнджерс" (6:1).

Второй звездой дня стал голкипер "Торонто" Фредерик Андерсен, отразивший 44 из 46 бросков по своим воротам во встрече с "Нэшвиллом" (3:2 Б). Тройку лучших игроков дня замкнул нападающий "Лос-Анджелеса" Анже Копитар, набравший 2 (1+1) балла за результативность в игре с "Эдмонтоном" (5:2).