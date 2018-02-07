Бэрроуз может быть дисквалифицирован на срок от шести матчей за удары в голову

Нападающий "Оттавы" Алекс Бэрроуз может быть дисквалифицирован руководством НХЛ на срок от шести матчей за нарушение во встрече регулярного чемпионата против "Нью-Джерси". Форвард нанес несколько ударов клюшкой по затылку Тэйлора Холла.
Отмечается, что лига хотела назначить Бэрроузу личное слушание, однако хоккеист отказался от визита в офис. Таким образом, разбирательство будет проходить по телефону.
В этом сезоне форвард провел 51 матч в "регулярке" и набрал 8 (3+5) очков, 41 минуту штрафа и показатель полезности "-4".
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bezik
Бойл вписался, уже с другим и не успел
22:23
bezik
Да я Грина больше не понимаю. Атакуют главную звезду твоей команды, а ты капитан. Чего ты стоишь и смотришь? Был бы это условный Кузя, Уилсон бы сразу убивать начал Бэрроуза.
22:21
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вместо таких упырей лучше б из АХЛ молодого взяли
21:01
maks55555
Пусть дисквалифицируют, невелика потеря, прямо взбесился из-за силового приема против себя.
20:17