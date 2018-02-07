Бэрроуз может быть дисквалифицирован на срок от шести матчей за удары в голову

Нападающий "Оттавы" Алекс Бэрроуз может быть дисквалифицирован руководством НХЛ на срок от шести матчей за нарушение во встрече регулярного чемпионата против "Нью-Джерси". Форвард нанес несколько ударов клюшкой по затылку Тэйлора Холла.

Отмечается, что лига хотела назначить Бэрроузу личное слушание, однако хоккеист отказался от визита в офис. Таким образом, разбирательство будет проходить по телефону.

В этом сезоне форвард провел 51 матч в "регулярке" и набрал 8 (3+5) очков, 41 минуту штрафа и показатель полезности "-4".