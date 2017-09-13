Бенн, Сегин, Карлссон и другие на месте Беттмэна отпустили бы игроков на Олимпиаду

Ряд игроков клубов НХЛ на вопрос ESPN, чтобы они сделали на месте главы лиги Гэри Беттмэна, единогласно ответили, что разрешили бы хоккеистам сыграть на Олимпийских играх-2018.

Такое мнение высказали швед Эрик Карлссон из "Оттавы", американцы Сет Джонс из "Коламбуса" и Кевин Шаттенкирк из "Рейнджерс", канадцы Марк Шайфли из "Виннипега", Джейми Бенн и Тайлер Сегин из "Далласа".

Канадец Кристофер Танев из "Ванкувера" также согласился со своими коллегами, несмотря на то, что по его мнению, он не попал бы в состав своей сборной на Олимпиаду.

Напомним, что НХЛ объявила, что не будет останавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2018 (14-25 февраля), и вопрос участия игроков лиги на турнире в Пхенчхане закрыт.

В свою очередь российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин неоднократно заявлял, что собирается приехать на Игры в Корею.