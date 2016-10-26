08:45 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бен Бишоп: "Я просто почувствовал, как зубы выскочили"

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Вратарь "Тампа-Бэй" Бен Бишоп признался, что потерять зубы во время матча – не так и больно. Во время игры регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" ему выбила два передних зуба шайба, пробившая маску.

– Это не было как-то очень болезненно, – цитирует официальный сайт НХЛ Бишопа. – И раньше ребята теряли зубы, так что я, наверное, просто хотел быть похожим на них. Не знаю точно, что произошло. Я просто почувствовал, как мои зубы выскочили. Было немного пульсирующей боли, но мы попробуем с этим что-то сделать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Sn0w

Коммент на ютубе "the names bithop, ben bithop." :D

09:52

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