Бен Бишоп: "Я просто почувствовал, как зубы выскочили"

Вратарь "Тампа-Бэй" Бен Бишоп признался, что потерять зубы во время матча – не так и больно. Во время игры регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" ему выбила два передних зуба шайба, пробившая маску.

– Это не было как-то очень болезненно, – цитирует официальный сайт НХЛ Бишопа. – И раньше ребята теряли зубы, так что я, наверное, просто хотел быть похожим на них. Не знаю точно, что произошло. Я просто почувствовал, как мои зубы выскочили. Было немного пульсирующей боли, но мы попробуем с этим что-то сделать.