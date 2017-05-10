Бен Бишоп: "Рад, что меня обменяли в "Даллас"

Вратарь Бен Бишоп прокомментировал свой обмен из "Лос-Анджелеса" в "Даллас". Голкипер отметил, что рад стать игроком "Старз". Он высоко оценил класс своей новой команды.

– Не хочу опережать события, потому что понимаю, что нам предстоит переговорный процесс, но я взволнован, – приводит SportsDay слова Бишопа. – Я знаю Техас, я закончил школу Фриско, и я знаю, какие здесь страстные болельщики. Я был рад услышать новости об обмене.

У нас хорошие отношения с Хичкоком, знаю, что против его команды в Сент-Луисе было тяжело играть. Еще раз говорю, не хочу опережать события, но кажется, что у нас здесь команда, похожая на ту, что была в "Тампе", когда я только пришел. Очень сильная группа атаки, и есть возможность поработать над усилением остальных позиций.