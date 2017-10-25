17:58 | Хоккей — НХЛ

Бен Бишоп: "Не было оснований менять меня в матче с "Колорадо". Я недоволен"

1

Голкипер "Далласа" Бен Бишоп отметил, что недоволен тренерским решением заменить его на Кари Лехтонена в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:5). В этом сезоне вратарь провел 8 матчей, 5 из которых выиграл. Он отразил 92 процента бросков.

"Не было никаких оснований меня менять. Это решение тренеров. Я им недоволен", - заявил Бишоп после игры.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Упёртый русский

Да, теперь понятно, почему у Далласа такие результаты... Там команды вообще нет - каждый за себя. Виноват в таком тренер - однозначно. ;)

18:06