Бен Бишоп: "Не было оснований менять меня в матче с "Колорадо". Я недоволен"

Голкипер "Далласа" Бен Бишоп отметил, что недоволен тренерским решением заменить его на Кари Лехтонена в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:5). В этом сезоне вратарь провел 8 матчей, 5 из которых выиграл. Он отразил 92 процента бросков.

"Не было никаких оснований меня менять. Это решение тренеров. Я им недоволен", - заявил Бишоп после игры.