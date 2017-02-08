Бен Бишоп: "Легко сохранил ворота в неприкосновенности"

Вратарь "Тампа-Бэй" Бен Бишоп после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Лос-Анджелесом" (5:0) заявил, что рад помочь своей команде добиться успеха. Голкипер отметил, что его партнеры смогли реализовать свои моменты.

– Очевидно, что начало было не таким, каким мы хотели, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бишопа. – Но в оставшиеся 40 минут мы показывали очень хороший хоккей. Мы успешно играли в защите и реализовывали моменты, в отличие от прошлых матчей. Игра на ноль? Это здорово. Когда-то это должно было случиться. Благодаря нашей игре во втором и третьем периодах это получилось довольно легко.