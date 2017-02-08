12:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бен Бишоп: "Легко сохранил ворота в неприкосновенности"

0
0
0

Вратарь "Тампа-Бэй" Бен Бишоп после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Лос-Анджелесом" (5:0) заявил, что рад помочь своей команде добиться успеха. Голкипер отметил, что его партнеры смогли реализовать свои моменты.

– Очевидно, что начало было не таким, каким мы хотели, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бишопа. – Но в оставшиеся 40 минут мы показывали очень хороший хоккей. Мы успешно играли в защите и реализовывали моменты, в отличие от прошлых матчей. Игра на ноль? Это здорово. Когда-то это должно было случиться. Благодаря нашей игре во втором и третьем периодах это получилось довольно легко.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ