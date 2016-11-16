Бен Бишоп: "Кучеров показал свою лучшую игру и был невероятен"

Вратарь "Тампа-Бэй" Бен Бишоп после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (4:3) восхитился игрой россиянина Никиты Кучерова. Нападающий стал автором дубля и результативной передачи.

- Последние две его игры лучшие, что я видел в его исполнении, - цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ. - Он был просто невероятен.