09:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бен Бишоп: "Кучеров показал свою лучшую игру и был невероятен"

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Вратарь "Тампа-Бэй" Бен Бишоп после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (4:3) восхитился игрой россиянина Никиты Кучерова. Нападающий стал автором дубля и результативной передачи.

- Последние две его игры лучшие, что я видел в его исполнении, - цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ. - Он был просто невероятен.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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raver87

Мне кажется, Кучеров из тех игроков, которые могут по 2-3 очка стабильно набирать за матч. Это было видно уже на юниорском чемпионате мира, где у него 21 очко в 7 матчах было.

10:44

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