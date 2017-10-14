Бэкстрем, Зеттерберг и Андерсон - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, сделавший три голевые передачи и забросивший одну шайбу в матче с "Нью-Джерси" (5:2).

Второй звездой стал форвард "Детройта" Хенрик Зеттерберг, набравший 4 (1+3) очка в поединке с "Вегасом" (6:3), а замкнул тройку лучших вратарь "Оттавы"​ Крэйг Андерсон, отыгравший на ноль в 39-й раз в карьере во встрече с "Калгари" (6:0).