Бэкстрем, забросив 200-ю шайбу в карьере, стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков по итогам дня в регулярном чемпионате лиги. Первой звездой дня был признан форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, отметившийся победной шайбой в матче против "Коламбуса" (3:2). Швед нанес точный бросок за 43 секунды до конца третьего периода.

Отметим, что для Бэкстрема этот результативный бросок стал 200-м в карьере (в регулярных чемпионатах, в плей-офф в общей сложности он забросил 30 шайб).

Второй звездой дня стал нападающий "Оттавы" Мэтт Дюшен, который в игре против "Нью-Джерси" (5:3) набрал 3 (1+2) очка. Тройку лучших игроков дня замкнул вратарь "Бостона" Туукка Раск, отразивший 26 из 28 бросков по своим воротам в матче против "Детройта" (3:2).