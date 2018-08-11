Бэкстрем привез Кубок Стэнли на побережье Балтийского моря. Фото

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем привез Кубок Стэнли к себе домой в Швецию - на побережье Балтийского моря. Форвард сделал фотографию на фоне воды. Напомним, каждый игрок команды, выигравшей Кубок Стэнли, получает трофей в свое пользование на один день.

В финале плей-офф НХЛ-2017/18 "Вашингтон" победил "Вегас" в серии со счетом 4-1.