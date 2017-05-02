Бэкстрем - лучший ассистент "Вашингтона" в плей-офф, Овечкин теперь делит третье место

Результативная передача на Кевина Шаттенкирка в овертайме третьего матча серии против "Питтсбурга" (3:2 ОТ) стала Никласа Бэкстрема 48-й в плей-офф. Шведский нападающий вышел на первое место в истории "Вашингтона" по голевым пасам в розыгрыше Кубка Стэнли, обойдя Дэйла Хантера. Кроме того, Бэкстрема догнал Хантера и набранным в плей-офф очкам - по 72. Однако канадец остается вторым бомбардиром клуба, благодаря большему количеству заброшенных шайб. Лучший бомбардир "столичных" Александр Овечкин, ассистировав Бэкстрему, набрал 89-е очко и теперь делит третью строчку в списке лучших ассистентов клуба с Скоттом Стивенсом (по 44 передачи). (Кирилл БУРДАКОВ)