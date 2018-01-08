Бэкстрем догнал Семина по голам в составе "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем забил победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (4:3 ОТ). Для шведа эта шайба стала 197-й в составе "Кэпиталз". По количеству голов он сравнялся с Александром Семиным, который выступал за команду с 2006 по 2012 год.

Отметим, лучший снайпер в истории "Вашингтона" - Александр Овечкин. На его счету 585 голов на данный момент.