Бэкстрем догнал Семина по голам в составе "Вашингтона"

Нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем забил победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" (4:3 ОТ). Для шведа эта шайба стала 197-й в составе "Кэпиталз". По количеству голов он сравнялся с Александром Семиным, который выступал за команду с 2006 по 2012 год.
Отметим, лучший снайпер в истории "Вашингтона" - Александр Овечкин. На его счету 585 голов на данный момент.
- Александр Овечкин
- Александр Семин
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Сент-Луис Блюз
- Никлас Бэкстрем (центрфорвард)
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fifa_guru
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