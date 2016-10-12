Бекса нарядился уборщиком и разыграл игроков "Анахайма" и "Аризоны"

Защитник "Анахайма" Кевин Бекса разыграл одноклубников, сыграв роль уборщика. В перерыве предсезонного матча против "Аризоны" (2:3 ОТ) он загримировался и принял участие в чистке льда. Во время работы он постоянно мешал хоккеистам проводить раскатку, цеплял их лопатой, а однажды даже взял стоявшую на бортике бутылку с водой и отхлебнул из нее.

With his team playing in a recent preseason game, @kbieksa3 went undercover with the ice crew.



Here's what happened next. pic.twitter.com/KZHtPNSy6G – Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) 11 октября 2016 г.