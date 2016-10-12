02:33 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бекса нарядился уборщиком и разыграл игроков "Анахайма" и "Аризоны"

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Защитник "Анахайма" Кевин Бекса разыграл одноклубников, сыграв роль уборщика. В перерыве предсезонного матча против "Аризоны" (2:3 ОТ) он загримировался и принял участие в чистке льда. Во время работы он постоянно мешал хоккеистам проводить раскатку, цеплял их лопатой, а однажды даже взял стоявшую на бортике бутылку с водой и отхлебнул из нее. 

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