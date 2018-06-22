22:10 | Хоккей — НХЛ

Байлсма назначен ассистентом главного тренера "Детройта"


Бывший тренер сборной США Дэн Байлсма получил работу в "Детройте", сообщает официальный сайт клуба. Он станет ассистентом главного тренера Джеффа Блэшила.

47-летний специалист был главным тренером сборной США на зимней Олимипаде-2014 в Сочи. В НХЛ работал с "Питтсбургом" (в 2009 году выиграл Кубок Стэнли) и "Баффало". В качестве игрока выступал за "Лос-Анджелес" и "Анахайм".

 

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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