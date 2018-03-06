Барзал - первый за десять лет новичок, сделавший 50 результативных передач

Нападающий "Айлендерс" Мэтью Барзал повторил достижение Патрика Кейна и Никласа Бэкстрема. 20-летний игрок в своем первом сезоне в НХЛ преодолел отметку в 50 результативных передач. Ранее этого не удавалось никому сделать в течение десяти лет с сезона-2007/08, когда такими достижениями отметились Кейн и Бэкстрем.
Свою 50-ю и 51-ю результативную передачу Барзал сделал в игре с "Ванкувером" (3:4 ОТ). Теперь на его счету 69 очков (18+51) в нынешнем сезоне.
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Ara
Vasek ох и понесло тебя))
16:07
Vasek
maks55555, Да, с Барзалом интересно, каким он будет в своем втором сезоне? ------------ затмит своего ровесника МакДэвида, станет новым капитаном Айлс, включится в борьбу за Арт Росс... Готовая замена Таваресу!
15:58
maks55555
Да, с Барзалом интересно, каким он будет в своем втором сезоне?
14:18
Долго наблюдал за идиотами на эт
Молодец
10:08