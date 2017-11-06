Барзал, Линдгрен и Мразек - звезды дня в НХЛ

Нападающий "Айлендерс" Мэтью Барзал признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче регулярного чемпионата против "Колорадо" (6:4) он отдал пять передач, тем самым установив рекорд клуба для новичков.

Второй звездой назван вратарь "Монреаля" Чарли Линдгрен, который во встрече с "Чикаго" (2:0) впервые в карьере сыграл на ноль, отразив 38 бросков.

Тройку лучших замкнул голкипер "Детройта" Петр Мразек. Он во встрече с "Эдмонтоном" (4:0) отразил все 36 бросков.