"Барселона" поздравила Овечкина с завоеванием Кубка Стэнли

"Барселона" на официальном сайте поздравила болельщика сине-гранатовых, капитана "Вашингтона" Александра Овечкина с завоеванием первого в карьере Кубка Стэнли. "Кэпиталз" в финале обыграли "Вегас" (4-1 в серии), а российкий форвард получил "Конн Смайт Трофи" - приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Отметим, что Овечкин стал четвертым игроком в истории, взявшим три "Харт Трофи" (награда лучшему игроку "регулярки") и один "Конн Смайт "Трофи". Ранее это удавалось Уэйну Гретцки, Марио Лемье и Бобби Орру.

В этом розыгрыше плей-офф 32-летний форвард принял участие в 24 матчах, набрав 27 (15+12) очков при 8 минутах штрафного времени и показателе полезности "+8".

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