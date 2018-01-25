Барри Тротц: "Я работал с разными командами, но этот год был самым тяжелым"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что этот год стал для него самым тяжелым в карьере. Он также добавил, что очень важно уметь работать с игроками.

– Да, проблем хватало. Наверно, я могу с полным основанием говорить, что это был самый сложный год по целому ряду пунктов, – приводит Nhl.com/Ru слова Тротца. – Я работал с разными командами, но этот год был в какой-то степени самым тяжелым.

Всему свое время. Надо знать, когда нужно произнести какие-то слова, а когда лучше промолчать. Люди думают, что спортсмены похожи на роботов. Но это не так. Это люди, у них есть чувства, эмоции, они по-разному реагируют. Поэтому иногда лучше промолчать, пусть все утрясется само собой, и вмешаться, когда наступает подходящий момент.

"Кэпиталз" занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, после 48 игр набрав 61 очко.