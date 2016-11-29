Барри Тротц: "Я не могу сказать Овечкину, как надо забивать, - он давно это знает"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц поддержал решение капитана команды Александра Овечкина отработать игру на пятачке. Сам форвард говорил, что это помогает ему разнообразить голевые моменты.

- Игра меняется, и Овечкин ищет новые способы для того, чтобы внести свой вклад, - цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. - Он может забивать с пятачка, а потом возвращаться на свою точку. Он всегда может бросать с ходу. Но он хочет разнообразить свою игру. Он крупный, сильный, тяжелый парень. Когда он на пятачке, его оттуда сдвинуть практически невозможно. А с его руками он легко сможет добраться до свободной шайбы. Так что все это выглядит весьма перспективно.

У игрока должно быть по сути врожденное стремление идти на пятачок. Я не могу ему сказать, как надо забивать. Он уже давно знает это и у него это хорошо получается. Но я могу подсказать ему, как улучшить его игру, указать на те моменты, которые помогут ему в этом. Он сможет чаще забивать, если такие шансы у него появляются. На днях в Торонто они хорошо поработали под воротами, поборолись. Так что надо идти туда и делать все для того, чтобы забивать "трудовые" голы. Кто был на пятачке, кто сбил Коннора Каррика с ног, кто создал там хаос? Это был Ови. Такая игра поможет каждому добиться успеха.