Барри Тротц: "Я не хочу отвечать на вопросы об Овечкине"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" (0:2, 3-4) отказался отвечать на вопрос о том, почему у Александра Овечкина не получается продемонстрировать лидерские качества в плей-офф. За 12 сезонов россиянин девять раз выступал в Кубке Стэнли, но ни разу не смог пройти с "Кэпиталз" дальше второго раунда.

- Сейчас я эмоционален и не хочу отвечать на этот вопрос, - приводит CSN слова Тротца. - Мы побеждаем и проигрываем всей командой. Это, наверное, лучший ответ, что я сейчас могу дать. Не хочу отвечать на вопросы об Ови.

Трансляция матча "Вашингтон" - "Питтсбург"