Барри Тротц: "Я готов был выслушать "Вашингтон", но наши переговоры получались не совсем искренними"

Новый главный тренер "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц объяснил, почему не сумел договориться со своим прежним клубом "Вашингтоном" о новом контракте. Сегодня стало известно, что Тротц возглавит "островитян".

- Когда дело дошло до бизнес-аспекта, я готов был выслушать точку зрения "Вашингтона", - цитирует АР Тротца. - С моей точки зрения, наши переговоры получались не совсем искренними. Я решил, что лучше двигаться дальше.

Напомним, контракт Тротца с "Кэпиталз" истекал 1 июля, однако при подписании нового соглашения стороны не смогли договориться по зарплате 55-летнего специалиста.

В "Айлендерс", куда Тротц пришел сроком на пять лет, он будет получать около 4 миллионов долларов за сезон.