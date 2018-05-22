Барри Тротц: "Все игроки "Вашингтона" сегодня выложились. Так же надо сыграть и в седьмом матче"

В Вашингтоне завершился шестой матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между "Кэпиталз" и "Тампа-Бэй". "Кэпиталз" победил 3:0 и сравнял счет в серии – 3-3. Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц заявил, что его команда должна с правильным настроем подойти к седьмому матчу.

– Для того, чтобы победить такую команду, как "Тампа", нужно полностью выложиться, надо уделить внимание деталям, – заявил Тротц. – Все игроки должны выложиться без остатка. Именно так было сегодня и так должно быть в седьмом матче, если мы хотим выиграть серию. У нас очень сплоченная команда, мы получаем удовольствие на льду.