Барри Тротц: "Вегас" - отличная команда, но мы наиграли хотя бы на одно очко"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вегаса" (3:4) отметил, что его команда наиграла хотя бы на одно очко. Он также добавил, что у "Голден Найтс" есть непоколебимая вера в то, что они могут забить.

– Мы наиграли хотя бы на одно очко, но не смогли его взять. В этом весь "Вегас", – приводит официальный сайт "Вашингтона" слова Тротца. – Они уже делали такое с "Калгари" и еще с несколькими командами. У них есть непоколебимая вера, что они смогут забить, и им везет. Это отличная команда, тут не может быть вопросов.



Я думал, что эта игра наша. Если бы сделали счет 4:2, то у нас были хорошие шансы победить.

Напомним, что для "Вашингтона", который занимает третье место в Восточной конференции, это поражение стало вторым подряд. Лидер "Запада" "Вегас", в свою очередь, выиграл пятую из семи последних встреч.