Барри Тротц: "Вегас" будет отчаянным"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц поделился ожиданиями от третьего матча финала Кубка Стэнли против "Вегаса" (2-1 в серии). По его словам, команда может играть еще лучше.

– Несмотря на победу, я чувствую, что в нашей игре есть еще один уровень, на который мы можем выйти, – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. – Мы стали обнаруживать свою игру по ходу финала, так часто бывало с нами по ходу предыдущих серий. Надеюсь, то же самое произойдет и сейчас. Нам нужно не уступить им в желании победить. Нам будет противостоять отчаянная команда, и мы сами должны предстать таковой. Наши фанаты будут такими же шумными, какими они были вчера. Возможно, даже смогут прибавить. Посмотрим, сможем ли прибавить мы. Я убежден, что мы можем быть значительно лучше, как команда.