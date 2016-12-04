09:35 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: "Вашингтон" способен в каждой игре набирать очки"

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Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц остался доволен игрой своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампа-Бэй" (1:2 Б). По его словам, значительную роль в поединке сыграли голкиперы.

– Встречались две очень сильные команды, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – И игра получилась хорошей. Очень здорово действовали оба вратаря. Темп был высок. Мне понравилось. Я знаю, на что способна моя команда. Мы можем больше. Но необходимо более внимательно играть в завершении атак. Времени на это хватает. Просто нужно двигаться в этом направлении. Я убежден, что моя команда способна в каждой игре набирать очки.

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