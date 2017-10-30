Барри Тротц: "Вашингтон" совершал слишком много потерь"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц считает, что его команда заслужила хотя бы очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (1:2). Он посетовал на обилие ошибок команды.

– Думаю, что в третьем периоде мы играли хорошо, – цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. – Вратари часто спасали, проделали отличную работу. Грубауэр дал нам шанс на победу. Мы сравняли счет, и мне казалось, что зацепимся хотя бы за очко, но случилась потеря. У нас было слишком много потерь, особенно во второй половине игры.