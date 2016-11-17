14:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Барри Тротц: "Вашингтон" снова должен получать удовольствие от игры"

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Среда. Вашингтон. "Вашингтон" - "Питтсбург" - 7:1. Александр ОВЕЧКИН (второй справа) празднует с партнерами забитый гол."Вашингтон" уничтожил "Питтсбург", Овечкин прервал безголевую серию

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Питтсбургом" (7:1) выразил надежду на то, что команда своевременно выйдет на пик формы. По словам специалиста, столичные хоккеисты должны снова начать получать удовольствие от игры.

- "Вашингтон" должен снова начать получать удовольствие от игры, - приводит пресс-служба НХЛ слова Тротца. - Мы знаем о том, что можем показывать более стабильный результат и улучшать игру в некоторых аспектах. Надеюсь, что у нас это получится и команда выйдет на пик формы в нужное время.

Посмотрим, что будет, если "Вашингтон" выйдет в плей-офф. Этот сезон будет непростым. В лиге есть действительно хорошие команды, особенно у нас. В Восточной конференции конкуренция очень высока.

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