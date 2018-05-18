Барри Тротц: "Вашингтон" пробьется через это"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после четвертого матча полуфинала Кубка Стэнли с "Тампа-Бэй" (2:4, 2-2 в серии) отметил, что команде ничего не достается просто так. Поэтому, по его словам, подопечные должны ответить в следующей игре.

- Мы пробьемся через это, - цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. - Эта команда весь год была упорной, как черт, и я не ожидаю, что нам хоть что-нибудь достанется малой кровью. Ничего не достанется. И все это знают. В нашей команде все уже просто привыкли к этому. Но мы поедем в Тампу и будем ждать от себя такого же ответа, какой нам удавалось давать (после каждого поражения).