Барри Тротц: "Вашингтон" не заслужил победы над "Нэшвиллом"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Нэшвилла" (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команда не заслужила победы. Он также добавил, что отсутствие сэйвов во встрече сделало соперника недосягаемым.

Отметим, что это поражение стало для "Кэпиталс" вторым в семи играх, "Предаторз" одержали пятую победу подряд.

– Мы не заслуживали победы. Мы не были готовы, – приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. – В первом периоде соперник выигрывал все единоборства, они всегда были первыми на шайбе.

"Нэшвилл" – очень хорошая команда, без вопросов. В первом периоде мы ничего не показали. Начали показывать во втором, но в этот момент нам были нужны сэйвы. Их не было, и это сделало соперника недосягаемым.