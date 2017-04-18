Барри Тротц: "Вашингтон" на правильном пути"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Торонто" (3:4 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли отметил, что серия складывается непросто. По его словам, пока не все получается, особенно в плане реализации голевых моментов.

– У меня нет сомнений, ведь это первая команда, с которой мы играем до четырех побед. Есть какие-то моменты, которые нужно исправить, – цитирует Тротца пресс-служба "Вашингтона". – Постоянно приходится что-то пробовать. Такова жизнь, нам трудно, но в то же время мы на верном пути. У нас было три игры в овертайме. Получается очень длинная серия.

Первым периодом я доволен, второй также был нормальным. Играли пять на три и могли все решить, но не смогли. Не смогли использовать еще одно большинство. Соперник из-за этого поймал кураж. Мы могли стабилизировать ситуацию, так как имели моменты. В третьем периоде не создали ничего, соперник, напротив, получил дополнительную энергию от болельщиков. Самое главное то, что соперник смог реализовать свои моменты, а мы нет. Этого нельзя допускать в следующих играх.