Барри Тротц: "Вашингтон" может играть лучше"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц отметил, что команда может выйти на новый уровень в финальной серии Кубка Стэнли с "Вегасом" (1-1). Вчера "Кэпиталз" обыграли "Голден Найтс" со счетом 3:1.

- Несмотря на победу, я чувствую, что в нашей игре есть еще один уровень, на который мы можем выйти, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тротца. - Мы стали обнаруживать свою игру по ходу финала, так часто бывало с нами по ходу предыдущих серий. Надеюсь, то же самое произойдет и сейчас. Нам нужно не уступить им в желании победить. Нам будет противостоять отчаянная команда, и мы сами должны предстать таковой. Наши фанаты будут такими же шумными, какими они были вчера. Возможно, даже смогут прибавить. Посмотрим, сможем ли прибавить мы. Я убежден, что мы можем быть значительно лучше, как команда.